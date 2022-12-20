Yılbaşına az zaman kala vatandaşların gündeminde yılbaşı tatili yer aldı. Arama motorlarında Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak hafta içi mi, hafta sonu mu? soruları aratılıyor. Her sene coşkuyla kutlanan yeni yıl bu sene de heyecanla beklenirken Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak hafta içi mi, hafta sonu mu? soruları araştırıldı.

Yılbaşı herkesin heyecanla beklediği günlerden birisi oldu. 2022 senesinin son ayı olan Aralık ayını bitirmemize az zaman kalmasıyla beraber yılbaşıyla ilgili merak edilenler gündeme geldi. Vatandaşlar Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak hafta içi mi, hafta sonu mu? sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre yılbaşı tatili 1 gün sürecek. Kanunda 31 Aralık Cumartesi gününün, yarım gün mü tam gün mü tatil olduğu bilgisi yer almıyor.1 Ocak 2023 Pazar günü ise tam gün tatil olacak. 1 Ocak günü çalışanlar için haftalık izin gününe denk geldiğinden, 31 Aralık Cumartesi günü tatil olarak düşünülüyor. Fakat,31 Aralık resmi tatil değil. Böyle olmasına karşın, bazı kurumlar çalışanlarına 31 Aralık Cumartesi günü tatil izni verebilir.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak - Pazar - Yılbaşı

1 Mayıs - Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz - Cumartesi - Demokrasi Bayramı

30 Ağustos: Zafer Bayramı