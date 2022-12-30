Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı hafta sonu gidecekleri yere İETT otobüsü, metro, metrobüs veya Marmaray ile ulaşmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Yılbaşı otobüsler ücretsiz mi? 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Ek sefer olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hafta sonu; otobüs, metro, metrobüs ya da Marmaray kullanacak olan vatandaşlar, şimdiden konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Yeni yıla sayılı saatler kala vatandaşın gündeminde 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Ek sefer olacak mı? Yılbaşında otobüsler ücretsiz mi? Sorularının yanıtlarıyer alıyor. Peki, Yılbaşı otobüsler ücretsiz mi? İETT 1 Ocak 2023 bedava mı? Detaylar haberimizde...

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkent ray ve İZBAN ücretsiz olacak.

1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.

YILBAŞINDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Önceki yılbaşı gecesinde yaşanılan yoğunluğu göz önünde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve metro seferlerini 24 saat hizmet verecek şekilde ayarlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teklifi ve İBB Meclisi'nin onayıyla, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirilmişti.

EK SEFER OLACAK MI?

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 Metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak.T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2'ye kadar hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan Pazar sefer planına göre düzenlenecek.