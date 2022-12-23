Yılbaşı ile ilgili ayet ve hadisler! Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir? Yılbaşı hakkında ayetler!
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2022 senesinin son günlerini yaşıyoruz ve 2023 yılına girmemize az zaman kaldı. Heyecanla yeni yılı bekleyen vatandaşlar ise Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir? sorusunu araştırırken Yılbaşı ile ilgili ayet ve hadisler! Yılbaşı hakkında ayetler! aramasını da yaptı. İşte Yılbaşı hakkında ayetler!
2023 senesine girmemize kısa bir süre kaldı. Vatandaşların heyecanla beklediği yeni yıl hakkında ise merak edilenler var. Arama motorlarında Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir? sorusu araştırılıyor. Yeni yıl hakkında ayetler ve hadisler ise araştırılıyor. Yılbaşı ile ilgili ayet ve hadisler! Yılbaşı hakkında ayetler!
YILBAŞI İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER!
- Hadîs-i şerîfte: "Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır." buyrulmuştur. (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)
- Yüce Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Bizden gayrisinin sünnetiyle amel eden bizden değildir." (Sahihul cami, 5439)
- Bir başka ifade ile ise peygamberimiz: "Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selamları parmaklarla, Hristiyanların selamı avuç içiyledir" buyurdu. (Sahihul cami, 5435)
- Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde ise şöyle buyurmaktadır: "Karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yollarına uyacaksınız. Hatta onlar bir keler deliğinden girse siz de gireceksiniz." Ashab-ı Kiram: "Bizden öncekilerden maksat Yahudi ve Hristiyanlar mı ey Allah'ın Resulü?" tarzında soruları üzerine: "Onlar değilse ya kim?" diyerek kâfirlere benzemeyi kesin bir dille yasaklamıştır. (Elbuharı enbiye 51, Müslim ilim 6)
- Yüce Allah (c.c.), Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor:
- "Sizden önce kitap verilmiş Yahudi ve Hristiyanların ekseriyetine inanırsanız, itaat ederseniz sizi döndürürler, gâvur olmaya çevirirler. Ey inananlar; Yahudi ve Hristiyanlara uyarsanız sizi bu iman şerefinden ayırıp gâvur ederler, cehennemde kendilerine arkadaş ederler." (Ali İmran 100)
- Ayet-i kerîme: "Kim Allâh'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allâh'ın kendilerine lûtuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!" (en-Nisâ, 69)