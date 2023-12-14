Yeni yıl ile birlikte birçok evde ve iş yerinde yeni yıla özel yılbaşı ağacı süslemesi yapılmakta. Gündeme gelen olaylar kapsamında aynı zamanda Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? Yılbaşı ağacı süsleme geleneği nereden gelmektedir?

Her yılbaşında tartışma konusu olan yılbaşı ağacı süslemek günah mı sorusu tekrardan gündemde. Yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin farklı milletlerin örf ve adetleri arasında yer aldığını söyleyen kişiler nedeniyle bu durum sosyal medya üzerinde birçok kişi tarafından tartışma konusu oluyor. Peki, Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? Yılbaşı ağacı süsleme geleneği nereden gelmektedir?

YILBAŞI AĞACI SÜSLEMEK GÜNAH MI?

İslam dininde yılbaşı ağacı süsleme kültürü yoktur. Diyanet'in yılbaşı konulu Cuma Hutbesi şu şekildedir:

Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır.

Toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar. Değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar. Öyleyse, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım. İnancımızın ve karakterimizin şekillendiği ailemizi, göz aydınlığı çocuklarımızı, milletimizin umudu gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle buluşturalım. Yabancı kültürlerin esiri olmamaları için hep birlikte gayret gösterelim. Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez. Tarihini bilmeyenler geleceklerini sağlam bir zemine oturtamaz.