Yılandan Fareye, görenlerin tüylerini ürperten ölüm öpücüğü!

Sosyal medya üzerinde hayvanlara ait fotoğraflar insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Genellikle sevimli videoları ile görmeye alıştığımız hayvanlar, bu sefer görenlerin tüylerini ürpertti.

Yılın en dikkat çeken fotoğrafları arasında gösterilen fotoğraf, sosyal medya üzerinde birçok kişiyi hayrete düşürdü. Sosyal medya üzerinde paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

İŞTE O FOTOĞRAF

Yılanın fareyi öptüğü ve oldukça masum gözüken bu kareden sonra olanlar oldu. Yanındaki fareyi öptüğü düşünülen yılan saniyeler sonra avını kaptığı görülüyor.

SAHTE ÖPÜCÜK

Yılan avlanmak için yaklaşmakta olduğu yılanı tek hamlede kaptı ve bu fotoğraf objektiflere yansıdı. Birçok farklı platform üzerinde paylaşılmakta olan fotoğraf görenleri hayrete düşürmesinin yanı sıra binlerce beğeni aldı.

Yılandan fareye ölüm öpücüğü! Fotoğrafın bir sonraki karesi herkesi ürküttü