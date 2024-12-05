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Yılancı Osman kimdir? Yılancı Osman nerede?

Yılancı Osman kimdir? Yılancı Osman nerede?
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Adana Otogarı'nda denetime çıkan zabıta ekipleri, kamuoyunda 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan'ın ayran tezgahına el koymak istedi. Peki, Yılancı Osman kimdir? Yılancı Osman nerede?

Adana Otogarı'nda denetime çıkan zabıta ekipleri, 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan'ın ayran tezgahına el koymak istedi. Ancak Aslan ise tezgahında baktığı yılanlarını zabıtaların üstüne saldı. Peki, Yılancı Osman kimdir? Yılancı Osman nerede?

YILANCI OSMAN KİMDİR?

Yılancı Osman'ın zabıta ekiplerine direnmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Yılancı Osman, tezgahında baktığı yılanlarını zabıtaların üstüne saldı. Tezgahı alındıktan sonra eline megafon alan Yılanı Osman'ın, "Vatanı ben satmadım, ben ayran satıyorum ayran..." dediği görüldü.

Adana'da otogarda çiğ köfte ve acılı ayran satarak geçimini sağlayan Osman Aslan, 62 yaşında ve Adana'da yaşayan bir yılan bakıcısı olarak biliniyor. Yılanlara olan tutkusu, onu bu alandaki benzersiz figürlerden biri yapıyor. Halk arasında 'Yılancı Osman' olarak tanınan Aslan, yılanlarla ilgili aktiviteleri ve gösterileriyle geniş bir ilgi alanına sahip.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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