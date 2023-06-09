Yıl sonu sergisinden elde ettikleri geliri deprem bölgesindeki kardeş okullara gönderecekler

ERZURUM - Uzundere Şelale İlk-Ortaokulunda Deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kardeş okullar için hayır çarşısı düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler el emeği, göz nuru hazırladıkları ürünlerini sergiledi.

Şelale İlk-Ortaokulunun Geleneksel olarak düzenlediği dayanışma programının bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Dayanışma programında öğretmenler ve öğrencilerin bir yıl boyunca yapmış oldukları el işi ürünleri görücüye çıktı. Veliler de etkinliğe yapmış oldukları yiyecekleri getirerek destek oldular.

Her yıl düzenlenen programda birlik olmayı başarmak ve dayanışmayı sağlamak amaçlanıyor. Bu yılki organizasyonda deprem bölgesinde bulunan Şelale İlk-Ortaokuluna kardeş kurum olarak tayin edilen Malatya Konducak İlkokulu'na destek olmak da eklendi.

Sergide satılan ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmı bu okula fayda sağlamak amacıyla gönderilecek. Serginin açılışına Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve beraberindeki kurum amirleri tarafından açılışı yapılan sergide, satışta olan ürünlerin yanı sıra açık artırma usulü olarak bazı el yapımı ürünlerde satışa sunuldu. Programa bölge halkından ve velilerden katılım oldukça yoğun oldu.