Merkez Bankası'nın aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Sorusu netlik kazandı. Peki, Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler?

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler?

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Sorusu, 2023 yılının sonuna yaklaşmamız ile birlikte birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan bir soru haline geliyor ve Merkez Bankası'nın aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi ile birlikte Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Sorusu da yanıt buluyor. Peki, Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler?

YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Merkez Bankası'nın aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a, dolar tahmini 30,00'dan 29,46'ya düştü. 2024 sonu dolar kuru beklentisi 36,62'den 39,46 TL'ye, enflasyon beklentisi ise yüzde 43,94'ten yüzde 41,23'e geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 43,94'ten yüzde 41,23'e geriledi.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL'ye düştü. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 39,62 TL'den 39,46 TL'ye indi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 oldu.