Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Böylece merak edilmekte olan Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde kaç? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde kaç? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıklandı mı? Yıl sonu enflasyonu ne kadar olacak?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Enflasyondaki artışın bir süre daha devam edeceğini belirten Erkan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerini de paylaştı. Peki, Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde kaç? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıklandı mı? Yıl sonu enflasyonu ne kadar olacak?

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanan verilere göre enflasyon tahmini 2023 sonu için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 sonu için yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildi.

Erkan, "Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak." ifadelerini kullandı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yıl sonu enflasyon tahminlerini de açıklayan Erkan, "Enflasyon patikamızda önemli güncelleme gerçekleştirdik. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e (önceki yüzde 22,3), 2024 için yüzde 33'e (Önceki yüzde 8,8) yükselttik. 2025 sonu enflasyon tahmini yüzde 15 olarak belirlendi." dedi.