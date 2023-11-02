Merkez Bankası'nın ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahminini açıklayacak. Bu kapsamda rakamların detayları araştırılmakta. Peki, Yıl sonu enflasyon tahminini ne kadar? Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç oldu?

Yıl sonu enflasyon tahminini ne kadar? Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç oldu?

Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 sonu enflasyon tahminini paylaştı. Böylece bir süredir merak edilmekte olan Yıl sonu enflasyon tahminini ne kadar? Sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, Yıl sonu enflasyon tahminini ne kadar? Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç oldu?

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ NE KADAR?

Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 sonu enflasyon tahminini paylaştı. Üçüncü enflasyon raporunda yüzde 58 olarak tahmin edilen 2023 sonu enflasyon tahmini yüzde 65'e çıkarıldı.

AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ YILLIK YÜZDE 36,75

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak belirlendi.