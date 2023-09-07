Yıl sonu enflasyon tahminleri merak konusu oldu. Ekonomi çevrelerinden yapılan açıklamalar, enflasyonun yıl sonu beklentisinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Peki, Yıl sonu enflasyon tahmini nedir? Enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Programın ardından yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından enflasyon tahmini araştırılmaktadır. Peki, Yıl sonu enflasyon tahmini nedir? Enflasyon beklentisi yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NEDİR?

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyonla açıklandı. Programda bir sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'de 4 temel amaç olduğunu söyledi. OVP'de hükümetin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65, dolar hedefi ise 23 lira 88 kuruş oldu.

"YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 23,88"

Kişi başına gelirin 2024'te 12.875, 2025'te 13.717, 2026'da 14.855 dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. OVP programına yönelik projeksiyonlara göre 2023 dolar/TL tahmini 23,88; 2024 tahmini 36,78; 2025 tahmini 43,93; 2026 için 47,79 oldu. İşsizlik oranının 2024'te yüzde 10,3'e, 2025'te yüzde 9,9'a, 2026'da yüzde 9,3'e gerilemesini bekliyoruz."

"OVP EN ÜST DÜZEYDE KATKI SAĞLAYACAK"

Yılmaz'dan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, OVP'deki hedeflere ulaşmak için en küçük şüphelerinin olmadığını belirterek, "Hedeflerimize ulaşma noktasında en küçük şüphemiz yoktur. Program 2024-2026 döneminde Türk ekonomisi için kapsamlı bir yol haritası teşkil edecektir. İş dünyamızın ve toplumumuzun destekleriyle OVP'nin ülkemiz ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamasını bekliyorum." dedi.