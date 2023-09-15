Yıl sonunda enflasyonun ne seviyede olacağı merak konusu. Ekonomistler ve finans uzmanları, doların seyrini ve tahminlerini paylaşıyorlar. Peki, Yıl sonu enflasyon tahmini nedir? 2023 sonunda enflasyon ne olur? İşte detaylar...

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı. 2023 yılında enflasyon ne kadar olur sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında yıl sonu enflasyon tahminleri sorgulatılıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar bu tahminlere göre hareket ederek, ekonomik kararlarını şekillendiriyorlar. Peki, Yıl sonu enflasyon tahmini nedir? 2023 sonunda enflasyon ne olur? Detaylar haberimizde...

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NEDİR?

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22'ye, dolar tahmini ise 30,14 TL'ye yükseldi.

2023 SONUNDA ENFLASYON NE OLUR?

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 42,01'den yüzde 44,94'e çıktı.