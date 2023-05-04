Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini vatandaşlar tarafından internet üzerinde Yıl sonu enflasyon tahmini kaç? sorusu ile birlikte araştırılmaya devam ediyor. Peki, Yıl sonu enflasyon tahmini kaç? Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı? Yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırladığı yılın ikinci enflasyon raporu sundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması ile merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, Yıl sonu enflasyon tahmini kaç? Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı? Yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ KAÇ?

Yıl sonu enflasyon tahminlerini aktaran Başkan Şahap Kavcıoğlu, bir önceki beklentiyi sabit tutarak "2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceğini, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı. Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı.