Yıl sonu enflasyon tahmini! 2023 yılı enflasyon beklentisi nedir?

Enflasyon tahminleri her yıl ekonomi gündeminin önemli konularından biri olmaktadır. 2023 yılı için yapılan yıl sonu enflasyon tahminleri merakla bekleniyor. Peki, yıl sonu enflasyon tahmini nedir? İşte detaylar...

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yayınlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi kullanıcılar tarafından araştırılmaktadır. 2023 yılı için enflasyon beklentisi nedir merak konusu oldu. Peki, Yıl sonu enflasyon tahmini ne? 2023 yılı Enflasyon tahmini nedir? Detaylar haberimizde...

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ!

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'ya, dolar tahmini ise 29,82 TL'ye yükseldi.

DOLAR BEKLENTİSİ NE KADAR?

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 28,46 TL iken, bu anket döneminde 29,82 TL oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 31,42 TL iken bu anket döneminde 34,58 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,94 iken, bu anket döneminde yüzde 19,34 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 19,19 oldu.