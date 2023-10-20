Merkez Bankası'nın ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Yıl sonu dolar tahmini belli oldu. Bu kapsamda birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu dolar ne kadar, kaç TL tahmin ediliyor? Merkez Bankası açıkladı!

Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu dolar ne kadar, kaç TL tahmin ediliyor? Merkez Bankası açıkladı!

Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sorusu, Yıl sonu dolar tahminini merak etmekte olan birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Peki, Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu dolar ne kadar, kaç TL tahmin ediliyor? Merkez Bankası açıkladı!

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ne göre Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 44,94'ten yüzde 45,28'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 37,26 TL'den 38,64 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 oldu.