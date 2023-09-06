Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Yıl sonu dolar tahmini ne kadar olduğu merak ediliyor. Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıklandı. Peki, Yıl sonu dolar tahmini ne kadar?

Yıl sonu dolar tahmini ne kadar olduğu merak ediliyor. Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyonla açıklandı. Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıklandı! Detaylar haberimizdedir…

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65, dolar tahmini ise 23 lira 88 kuruş oldu.

YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyonla açıklandı. Programda bir sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'de 4 temel amaç olduğunu söyledi. OVP'de hükümetin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65, dolar hedefi ise 23 lira 88 kuruş oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kişi başına gelirin 2024'te 12.875, 2025'te 13.717, 2026'da 14.855 dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. OVP programına yönelik projeksiyonlara göre 2023 dolar/TL tahmini 23,88; 2024 tahmini 36,78; 2025 tahmini 43,93; 2026 için 47,79 oldu. İşsizlik oranının 2024'te yüzde 10,3'e, 2025'te yüzde 9,9'a, 2026'da yüzde 9,3'e gerilemesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.