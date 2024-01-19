Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de açıklandı ve Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sorusu da böylece yanıt buldu. Peki, Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini kaç TL?

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 39,9958 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 39,4590'dan 40,6370'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde 34,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,3 milyar dolar oldu.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ NE KADAR?

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu. Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,2'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,9'a yükseldi.