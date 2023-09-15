Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini ve 2023 sonunda dolar ne olur merak ediliyor. Merkez Bankası'nın eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yapıldı. Yıl sonu dolar tahmini ne kadar ve Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini nedir gündeme geliyor. Peki, Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini! 2023 sonunda dolar ne olur?

Yıl sonu dolar tahmini ne kadar ve Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini nedir soruları gündeme geliyor. 2023 sonunda dolar ne olur sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini! 2023 sonunda dolar ne olur? Detaylar haberimizdedir…

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Merkez Bankası'nın eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye, dolar tahmini ise 29,82'den 30,14'e yükseldi.

MERKEZ BANKASI, YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22'ye, dolar tahmini ise 30,14 TL'ye yükseldi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 42,01'den yüzde 44,94'e çıktı.

2023 SONUNDA DOLAR NE OLUR?

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL'ye, 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 34,58 TL'den 37,26 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30,00 oldu.