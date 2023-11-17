Merkez Bankası'nın kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Yıl sonu dolar tahmini düştü mü? Sorusu yanıt buldu. Peki, Yıl sonu dolar tahmini düştü mü? Merkez Bankası Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar düştü?

Yıl sonu dolar tahmini düştü mü? Merkez Bankası Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar düştü?

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu ve böylece Yıl sonu dolar tahmini düştü mü? Sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Yıl sonu dolar tahmini düştü mü? Merkez Bankası Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar düştü?

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞTÜ MÜ?

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28'den yüzde 43,94'e düştü.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ DÜŞTÜ MÜ?

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 38,64 TL'den 39,62 TL'ye yükseldi

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,22 iken, bu anket döneminde yüzde 37,71 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken, bu anket döneminde yüzde 37,80 oldu.