YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 2023: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu dolar tahmini açıklandı mı?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar tahmini açıklandı mı? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte merak ediliyor ve araştırılıyor. Kurdaki dalgalanmalar nedeniyle doların yıl sonu tahmini araştırılmakta. Peki, Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu dolar tahmini açıklandı mı?

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sorusu, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinin açıklanmasının ardından araştırılıyor. Yıl sonu dolar tahminin öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu dolar tahmini açıklandı mı?

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 2023

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'ya, dolar tahmini ise 29,82 TL'ye yükseldi.

HSBC DE YÜKSELTMİŞTİ

İngiliz banka HSBC de dolar/TL beklentisini 2023 sonu için 27'den 29'a, 2024 için 29'dan 32'ye yükseltmişti. Dış ticaret açığındaki artışa ve enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeye dikkat çeken HSBC ekonomistleri, cari dengede beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğine vurgu yapmıştı. Ayrıca yüksek enflasyonun reel faizleri düşürdüğünü belirten banka, bunun da TL üzerinde risk oluşturabileceğini belirtmişti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken bu anket döneminde yüzde 59,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 33,21'den yüzde 42,01'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 19,04'ten, yüzde 22,54'e çıktı.