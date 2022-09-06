Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği basket maçlarının dikkat çeken ismi Yiğitcan Saybir, taraftarlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncular arasında Yiğitcan Saybir var. Peki, Yiğitcan Saybir kimdir? Yiğitcan Saybir kaç yaşında ve nereli? Yiğitcan Saybir hangi takımda, hangi mevkii? Yiğitcan Saybir kariyeri

Milli takımımızda yer alan basketbolcular, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla araştırılan A Milli Erkek Basketbol takımı oyuncularımız her maçın ardından performansı ile gündemde kalıp ilgileri üzerine topluyorlar. Basketbolseverler ise dikkatleri üzerine çeken yıldız basketbolcuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Basketbolcuların kariyerleri, nereli oldukları ve hangi takımda forma giydikleri taraftarlar tarafından araştırılan konulardan birisi. Peki, Yiğitcan Saybir kimdir? Yiğitcan Saybir kaç yaşında ve nereli? Yiğitcan Saybir hangi takımda, hangi mevkii? Yiğitcan Saybir kariyeri

YİĞİTCAN SAYBİR KİMDİR?

27 Şubat 1999 yılında İstanbul'da doğdu.Uzun forvet pozisyonunda görev almaktadır. Bursaspor basketbol takımında forma giyen basketbolcu, 2.03 metre boya sahiptir. Altı yaşından itibaren Anadolu Efes'te basketbola başladı. Altyapı takımlarında oynadı. 2017-18 sezonundan itibaren A takıma yükseldi. 2017-18 sezonunda normal sezonda 4 maçta görev aldı. 9,75 dakika süre alırken, 4,25 sayı, 2 ribaunt ve 0,25 asist istatistikleri ile oynadı. Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçına 2017-18 sezonunda Fenerbahçe Doğuş deplasmanında çıktı. 4 Şubat 2018 tarihinde oynanan maçı Anadolu Efes 100-74 kaybederken, oyuncu 22 dakika süre aldı ve 11 sayı, 2 ribaunt istatistikleri ile oynadı. Aynı zamanda o sezondaki en verimli maçı oldu. 2018-19 sezonunda takımı ile Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda 13 ve play off müsabakalarında 6 maç olmak üzere 19 maça çıktı. En verimli maçı, Sakarya BŞB ile oynanan 10 Nisan 2019 tarihli deplasman müsabakası oldu. 40 dakika sahada kaldı ve 23 sayı, 13 ribaunt, 3 asist ile oynadı. 2018-19 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı ve Euroleague ikinciliği elde etti.

YİĞİTCAN SAYBİR MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2016'da FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî basketbol takımı ile finalde ABD'ye karşı oynadı ve takımı maçı 96-56 kaybetti. Bu sonuçla takımı turnuva ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen 24. Turgut Atakol Turnuvası'nda dört maçını kazanan Türkiye 20 yaş altı millî basketbol takımı ile şampiyonluk yaşadı. Organizasyonun "En Değerli Oyuncusu" ödülünü kazandı.

YİĞİTCAN SAYBİR HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu Bursaspor basketbol takımında oynamaktadır. Uzun forvet mevkiinde yer alıyor.