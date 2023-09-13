Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kimdir ve Yiğit Poyraz Survivor All Star'a mı katılıyor gündeme geliyor. Survivor 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Yiğit Poyraz Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Yiğit Poyraz Survivor'a mı katılıyor? Yiğit Poyraz kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Yiğit Poyraz Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Yiğit Poyraz Survivor'a mı katılıyor? Yiğit Poyraz kimdir, hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 YİĞİT KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun yeni yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Yiğit Poyraz'ın dahil olduğunu açıkladı.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan Poyraz 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.

2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında Yiğit Poyraz boyu ile gündem oldu

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.