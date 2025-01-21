Yiğit Marcus Aral'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi, Yiğit Marcus Aral'ın kim olduğunu ve neden gündeme geldiğini merak ediyor. Peki, Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Yiğit Marcus Aral, eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile ayrılığının ardından yaşanan olayla, magazin dünyasının yanı sıra hukuk camiasında da tartışmaların odağı oldu. Sabancı ailesinden Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla başlayan süreçte, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

NE OLMUŞTU?

Olayın yaşandığı 24 Haziran 2021'de, Üsküdar'daki bir restoranda yaşanan bu gerilim, hem sosyal medyada hem de basında geniş yankı uyandırdı. Savcılık, Yiğit Marcus Aral için "34 yıla kadar hapis cezası" talep etti. Ancak Aral, hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen duruşmalara katılmıyor.

Mahkeme sürecinde, müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı, Aral'ın hakaret, tehdit ve özel hayatı ihlal suçlarının yanı sıra müvekkilinin hayatına kastettiğini belirtti. Avukat, Aral'ın yurt dışında bulunması nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Davanın 13. celsesi, sanığın yokluğu nedeniyle tam anlamıyla sonuçlanamadı. Mahkeme, Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına ve infazının beklenmesine karar verdi. Özellikle, sanığın Amerika'nın Miami şehrinde olduğu bilinen adresine yönelik kararların etkili bir şekilde uygulanması bekleniyor.