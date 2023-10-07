Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Ardından Yiğit Korkmaz Yaşar kimdir? Sorusu merak edildi. Peki, Yiğit Korkmaz Yaşar kimdir? Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Yiğit Korkmaz Yaşar kimdir? Sorusu konu hakkında merak edilmekte olan sorular ve isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yer almakta olan birçok isim merak konusu oluyor. Peki, Yiğit Korkmaz Yaşar kimdir? Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar hayatı ve biyografisi!

YİĞİT KORKMAZ YAŞAR KİMDİR?

Yiğit Korkmaz Yaşar, 7 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü görevine atanmıştır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gerçekleştirilen atamalar şöyle;

Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan Güzel, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürlüğüne Yiğit Korkmaz Yaşar, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kerem Dönmez, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne Deniz Yılmaz, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Didem Bahar Özgün Yılmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mert Özarar, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Ahmet Tutal, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Koç, Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Şinasi Candan atandı.