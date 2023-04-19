Yiğit Karakış kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yiğit Karakış'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yiğit Karakış geliyor. Peki, Yiğit Karakış kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Yiğit Karakış'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Yiğit Karakış'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Yiğit Karakış kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte ayrıntılar...
YİĞİT KARAKIŞ KİMDİR?
Yiğit Karakış, İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Bşk. Yrd. İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı'dır.
Yiğit Karakış 1977 Ankara doğumludur. İlk öğrenimini Ankara TED Koleji'nde yapmıştır. Yiğit Karakış ODTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü mezunudur.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Yiğit Karakış'ın Twitter'da 12 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 3 bin takipçisi bulunuyor.