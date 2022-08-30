Finans analistliğinin yanında sunuculuk da yapan Yiğit Bulut'un hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Yiğit Bulut hayatı ve biyografisi nedir?

Türk finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanı görevlerinde bulunan Yiğit Bulut'un hayatı merak edildi. Peki, Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Yiğit Bulut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut (d. 1972 Keşan, Edirne); Türk finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanı. 2009-2012 yılları arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Temmuz 2013'te Başbakanlık Başdanışmanlığına atanmıştır. 30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilmiştir. 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur. Amcası ise 1991,1995 ve 1999 yıllarında Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nden Edirne milletvekili seçilen Evren Bulut'tur. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Aynı zamanda Aydın Doğan'ın bacanağı olan eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı, Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile evli iken 2010 yılında boşanmıştır.

MESLEK YAŞAMI

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Son olarak 2009'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu. 2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.