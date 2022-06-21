Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? Yiğit Bulut hayatı ve biyografisi!

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Doğum tarihi: 1 Ocak 1972

50 yaşında)

Keşan

Yiğit Bulut (d. 1972 Keşan, Edirne); Türk finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanı. 2009-2012 yılları arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Temmuz 2013'te Başbakanlık Başdanışmanlığına atanmıştır.

30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilmiştir. 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur. Amcası ise 1991,1995 ve 1999 yıllarında Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nden Edirne milletvekili seçilen Evren Bulut'tur. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Aynı zamanda Aydın Doğan'ın bacanağı olan eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı, Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile evli iken 2010 yılında boşanmıştır.