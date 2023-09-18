YHT biletlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? YHT tren biletleri ne kadar zam geldi? YHT bilet fiyatları!

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YHT BİLETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu, 2003'te TCDD tarafından Ankara – İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara – İstanbul yüksek hızlı demiryolu'nun inşasına başlanmıştır. Etütler yapıldıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılmış ve yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır. 23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara – Eskişehir etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim yapılmıştır.

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yüzde 33 zam geldi. Bununla birlikte, hızlı tren bilet fiyatları da güncellenmiştir.

YÜKSEK HIZLI TREN BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2011'de Ankara – Konya arasında inşa edilen 300 kilometre/saat (190 mph) azami hıza uygun Polatlı – Konya yüksek hızlı demiryolu'nun hizmete girmesi takip etmiştir. Ankara – İstanbul yüksek hızlı demiryolu, 2014'te Eskişehir'den İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e, 2019'da ise Avrupa Yakası'ndaki Halkalı'ya kadar uzatılmıştır. 26 Nisan 2023'te ise 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara – Sivas yüksek hızlı demiryolu hizmete girmiştir.

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu ağının doğuda Erzincan'a, batıda İzmir'e, kuzeybatıda Kapıkule'ye, güneyde Mersin ve Adana'ya ve güneydoğuda Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam etmektedir.

Yüksek Hızlı Tren adı altında gerçekleştirilen yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı hizmeti, 2009–2016 yılları arasında doğrudan TCDD tarafından yapılırken, 2016 yılı itibarıyla TCDD Taşımacılık tarafından yapılmaya başlanmıştır.

YHT biletlerine yüzde 33 zam gelmesiyle beraber İstanbul- Ankara bilet fiyatları 430 TL'ye yükselmiştir.

YHT TREN BİLETLERİ NE KADAR ZAM GELDİ?

YHT bilet fiyatlarına yüzde 33 zam gelmiştir. Bununla beraber İstanbul- Ankara bilet fiyatları 430 TL'ye yükseldi.

YHT BİLET FİYATLARI