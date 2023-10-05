BlackPink yazılış stili BLACKPINK ya da BL??KPI?K 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé. Üyeler Güney Kore, Avustralya, Tayland ve Yeni Zelanda ülkelerinden geldiği için çok uluslu bir gruptur. Son günlerde YG tutuklandı mı? Blackpink dağılacak mı konusu gündm oldu Peki, YG tutuklandı mı?

1 Haziran 2016 da YG Entertainment yakında çıkış yapacak olan yeni kız grubunun üyelerini tanıtmaya başladı. İlk olarak YG sanatçıları ile düetleri bulunan Jennie'yi duyurdu. 2012 yılında tanıtılıp NONA9ON'da model olarak yer alan Lisa'yı grubun ikinci üyesi olarak duyurdu. Grubun en büyüğü olan birçok marka için modellik yapmış, bazı kliplerde yer almış ve The Producers dizisinde ufak bir rol alan Jisoo'yu da grubun üçüncü üyesi olarak duyurdu. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar sonrası

YG TUTUKLANDI MI?

Bir iddiaya göre YG finansal nedenden dolayı tutuklandı. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama gelemdi. YG'nin tutuklanıp tutuklanmadığı konusu hakkında henüz netleşen bir bilgi yok.

BLACKPİNK ÜYELERİ

Blackpink grubu 4 kızdan oluşmuş ve pek çok kişi tarafından severek takip edilmiş bir gruptur. Aldığı ödüller ile isminden sıklıkla söz ettiren Blackpink grubunda bulunan kişilerin isimleri ise şunlardır:

- Kimm Jisoo

- Kim Jennie

- Park Chae-young

- Lalisa Manoban