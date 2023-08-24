YEVGENY PRİGOZHİN KİMDİR? Prigojin kimdir, öldü mü? Wagner ordusu yöneticisi Yevgeniy Prigojin yaşıyor mu?

Rusya'da darbe yapmaya kalkışan Rus paralı ordusu Wagner'in liderinin de aralarında bulunduğu bir özel jet Moskova yakınlarında düştü. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jet gündem konusu oldu. Geçen aylarda, Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeny Prigozhin Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçlamıştı. Peki, Yevgeny Prigozhin kimdir? Prigojin kimdir, öldü mü? Wagner ordusu yöneticisi Yevgeniy Prigojin yaşıyor mu?

Moskova yönetimine isyan bayrağı açtıktan iki ay sonra düşen uçakta ölen Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu ve sahibi Yevgeny Prigojin merak konusu oldu. Peki, Yevgeny Prigozhin kimdir? Prigojin kimdir, öldü mü? Wagner ordusu yöneticisi Yevgeniy Prigojin yaşıyor mu? İşte detaylar…

YEVGENY PRİGOZHİN KİMDİR?

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Moskova'dan St Petersburg'a giderken düşen uçakta beraberindeki 9 kişi ile birlikte dün hayatını kaybetti. Haziran'da Moskova yönetimine karşı bayrak açan Yevgeny Prigojin ve uçakta bulunan 7Wagner lideri ayaklanmalarından 2 ay sonra yaşamlarını kaybetti.

Emrinde on binlerce iyi yetiştirilmiş profesyonel savaşçı olduğunu iddia eden Prigojin, 1981 yılında soygun ve saldırı suçlarından hüküm giyerek 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serbest kalmasının ardından 1990'larda St. Petersburg'da bir restoran açtı. O dönemler kentin belediye başkan yardımcısı görevini yürüten mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'le tanıştı ve arkadaş oldu.

Prigojin, bu bağlantıyı kendi catering (yemek servisi) işi için kullandı ve kendisine "Putin'in şefi" lakabını kazandıran Rus hükümet sözleşmelerini birer birer aldı. Ardından ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine karışmakla suçlanmasına yol açan kötü şöhretli bir internet "trol fabrikası" gibi diğer alanlara yayıldı. Ocak ayında ise Prigojin, karanlık geçmişe sahip olmakla suçlanan Wagner şirketini kurduğu, yönettiği ve finanse ettiğini kabul etti.

WAGNER YEVGENİY PRİGOJİN YAŞIYOR MU?

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Tver Valisi Igor Rudenya'nın durumla bizzat ilgilendiği ifade edildi. Wagner PMC'ye bağlı Telegram kanalı Gri Bölge, uçağın Bologovski bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etti. Gri Bölge'nin paylaştığı mesajda "Videolardan birinde füze izler bulunuyor ve doğrudan görgü tanıkları bunu doğruluyor" ifadelerine yer verildi.

WAGNER İSYANI NEDİR?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.