Yeşim Salkım siyasete mi giriyor sorusu gündeme gelirken Salkım'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katılıyor ve Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katılıyor? Yeşim Salkım siyasete mi giriyor?

Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katılıyor ve Yeşim Salkım siyasete mi giriyor sorularına yanıt aranıyor. Yeşim Salkım'ın Ümit Özdağ ile bir araya gelerek kahvaltı yapmasının ardından Zafer Partisi'ne dahil olduğu konuşulmaya başlandı. Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katılıyor? Yeşim Salkım siyasete mi giriyor? Detaylar haberimizdedir…

YEŞİM SALKIM, ZAFER PARTİSİ'NE Mİ KATILIYOR?

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'ın Ümit Özdağ ile bir araya gelerek kahvaltı yapması akıllara Zafer Partisi'ne katıldığı iddiasını getirdi. İddianın kısa sürede gündem olmasının ardından açıklama yapan Salkım, siyasete girmediğini belirtti.

YEŞİM SALKIM SİYASETE Mİ GİRİYOR?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" notuyla paylaştı. Salkım daha sonra da Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar" ifadelerini kullandı. Salkım'ın bu paylaşımlarından sonra Zafer Partisi'ne katıldığı iddiası gündeme geldi. Fotoğrafların kısa sürede konuşulmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Salkım, "Siyasete girmiyorum, net bilgi" ifadelerini kullandı.