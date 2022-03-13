Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli? Yeşim Salkım evli mi, eşi kim? Yeşim Salkım şarkıları!
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Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Yeşim Salkım hakkında Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli? Yeşim Salkım evli mi, eşi kim? Yeşim Salkım şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Yeşim Salkım hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...
Yeşim Salkım kimdir? sorusu ile bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Yeşim Salkım hakkında Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli? Yeşim Salkım evli mi, eşi kim? Yeşim Salkım şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Yeşim Salkım hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...
YEŞİM SALKIM KİMDİR?
Yeşim Salkım 12 Nisan 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusudur.
- Doğum tarihi: 12 Nisan 1968
- Kaç yaşında: 53 yaşında
- Nereli: İstanbul
Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım Ankara'da doğdu, Kavaklıdere'de büyüdü. Saint Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde öğrenim gördü. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran Salkım, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı. Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Babası Dursun Salkım 5 Eylül 2021 tarihinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Ödülleri
38. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 2001, En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı)
Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri - 2001, En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının en iyi Pop Kadın Şarkıcısı
1.Kral TV Video Müzik Ödülleri - 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı
Albümleri
Hiç Keyfim Yok (1994)
Ferman (1995)
Yoktan Geliyorum (1997)
Hep Böyle Kal (2000)
Vefa Borcu (2001)
Ayna (2005)
Bazen (2006)
Casablanca (2007) (müzikal albümü)
Sen Nasılsan Öyleyim (2008)
7 (2009)
İstanbul'da Aşk (2010)
Bizim Şarkımız (2012) (müzikal albümü)
Tekliler ve EP'ler
Sevgilim (1998)
Yuvarlanan Taşlar (2007)
Bambaşka (2009)
Piyango (2011)
Duymayan Kalmasın (2014)
Şehrin Işıkları (2015)
Unutursun Gönlüm (2015)
Erkeğin Zillisi (feat. Serdar Ayyıldız) (2016)
Rüyalar (feat. Ercüment Vural) (2018)
Aramadın Aylardır (Çılgınlar Kulübü) (2019)
Katil Uşak (2020)
Niye Hayat (feat. Bade Derinöz) (2021)
Dizi, film müzikleri, düetler ve saygı albümleri
"Ateş Dansı" dizi jeneriği (1998)
"Veda Busesi", Fosforlu Cevriye filmi için kaydedilmiş Türk Sanat Müziği şarkıları (2000)
"Tren" - Of Deli Gönül - Tarık11 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. düet (2001)
"Rüya" - Yadigar - Melih Kibar (2001)
"Gizli Aşk Bu" - Şarkıcı (2001)
"Sen Kimseyi Sevemezsin" - Şarkıcı (2001)
"Seher Vakti Kalkan Kervan" - Seher Vakti dizi müziği (2005)
"Kilit" - Her Devrin Devleri - Selçuk Ural düeti (2010)
"Ama Sen Yoksun" - Sihirli Değnek - Salim Dündar düeti (2011)
"Üç Kalp" - Keşke Burada Olsaydın - Kürşat Başar (2012)
"Uykusuz Her Gece" - Fikret Şeneş Şarkıları - Fikret Şeneş (2019)
Derlemelerdeki şarkılar
Hep Böyle Kal - Süper FM Super Hits, Haziran 2002 Universal Müzik Türkiye
Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı 4 CD, Aralık 2006 - DMC
Erguvan - 40 Aşk Şarkısı 3 CD, Şubat 2007 - DMC
Yuvarlanan Taşlar - Pop Mix, Ağustos 2007 - DMC
Deli Mavi - '96 06, Ocak 2008 - Çınar Müzik
Yuvarlanan Taşlar - 100 Türkçe Pop 7 CD, Şubat 2008, DMC
Ne Varsa Bende Var [80's Remix] - Cahide Sayfiye, Ağustos 2008 - Ossi Müzik
Bazen (DVD Klip) - 64 Türkçe Video Klip 2 DVD, Eylül 2008 - DMC
Bazen (DVD Klip), Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı/Video Klip 4 CD + 2 DVD, Mart 2009 - DMC
Nerdeysen - Pop 2010, Şubat 2010 - DMC
Erguvan - Aşkın Son Şarkıları 5 CD, Şubat 2010 - DMC
Yuvarlanan Taşlar - 16 Kadın Söylüyor, Mart 2010 - Sony Müzik
Erguvan - Türk Pop Müziğinin Son 10 Yılında Dmc Şarkıları, Ağustos 2010 - DMC
Müzik prodüksiyonları
Masal - Uğur 1998
Köylü Güzeli - Hilal Cebeci 1999
Gözlerin - Cenk Eren 2000
Kara Büyü - Lerzan Mutlu - 2001
Of Deli Gönül - Tarık11 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2001
Yıllar Sonra - Dursun Salkım 2001
Tiyatro
Atları da Vururlar - 1998, Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan'la 4 ay provalarda yer aldıktan sonra müzikal, Yeşim Salkım'ın yerine Pamela Spence'le sahnelenmiştir.
Casablanca - 2007, Atılgan Gümüş'le 3 sezon bu müzikalde oynamıştır.
Bizim Şarkımız - 2012, Berkay Özideş, Hale Caneroğlu, Ziya Kürküt, Buket Dereoğlu, Erhan Yazıcıoğlu ve Tülay Özer gibi dev bir kadronun Salkım'a eşlik ettiği müzikalin prodüksiyonu Zeynep Talu'ya ait.
Filmografi
Arıza - 2020 Show TV
Eğreti Gelin Ladik - 2018
Evlat Kokusu - 2017 Kanal D
Kocamın Ailesi - 2014 FOX
Huzur Sokağı - 2012 atv
Sessiz Gemiler - 2007 20 Bölüm atv
Babam Çok Değişti Anne - 2007
Deli Mavi - 2005 atv
Seher Vakti - 2005 8 Bölüm Kanal D
Şarkıcı - 2001
Vizontele - 2000
Fosforlu Cevriye - 2000 Cine5
Ateş Dansı - 1998 26 Bölüm Kanal D
Eşkıya - 1996
Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu) - 1992
Show programları
Bir Dilek Tut - 2. Sezon FOX/ 3. Sezon Star TV - 2007
Kadınlar ve Erkekler - atv - 2007
Yaş 15 - FOX - 2009
Yılbaşı Özel - atv - 1994
Hayata Şans Ver - CINE5 - 2012-2013
Televizyon programları
Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa - TGRT Haber - 2021