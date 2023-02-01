Ozon Orhon ve Emre Martaş yaptığı evliliklerle gündeme gelen eski model Yeşim Erçetin, geçtiğimiz sene Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturdu. Gündeme gelen isim hakkında merak edilenler Yeşim Erçetin neden gözaltına alındı? Yeşim Erçetin suçu ne? soruları ile aratıldı. İşte detaylar...

Uzun süredir kızı ve eşiyle Amerika'da yaşayan Erçetin, geçtiğimiz günlerde FBI tarafından evine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alındı. Sevenleri ise arama motorlarında Yeşim Erçetin neden gözaltına alındı? Yeşim Erçetin suçu ne? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde...

YEŞİM ERÇETİN NEDNE GÖZALTINA ALINDI?

Geçtiğimiz sene evlenerek yurt dışında yaşamaya başlayan eski model Yeşim Erçetin kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla evine düzenlenen FBI baskınıyla gözaltına alındı. Para hareketlerinden dolayı hesabı bloke edilen Erçetin'in pasaportuna da el konuldu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Kripto piyasasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan çiftin kripto para üzerinden insanları dolandırdığı ileri sürüldü. Hesabında para hareketliliği görülen ve bloke konulan Erçetin'in pasaportuna da el konuldu. Ünlü isme 50 bin dolar kefalet konulduğu da konuşulanlar arasında.

Sunucular, 6 aylık ilişkilerini 31 Ocak 2022'de nikah masasına taşıyan ikilinin evliliklerinin ilk senesini kutlayamadan cezaevine gönderildiklerini de söyledi. Yeşim Erçetin'in ikinci eşi Emre Matraş, baskın esnasında 10 yaşındaki kızının da evde olduğunu ve komşularının yardımıyla kurtulduğunu söyledi. Sunuculara özel açıklama yapan Emre Matraş, "Baskında 10 yaşındaki kızım da oradaydı. Yan komşuları olmasaydı kızımı da alacaklardı. Devlet kızıma da el koyabilirdi. O durumda kızımı 16 yaşına kadar ülkeme getiremezdim. Kızımı 2 gün içinde Türkiye'ye getirdim. Kızım hala kendine gelemedi" dedi. Erçetin hakkındaki suçlamaların çok ağır olduğunu söyleyen Matraş, 50 bin dolar kefaletle çıkabileceği iddiası için de "50 bin dolar kefaletle çıkması mümkün değil. Basit bir olay değil çok büyük bir dolandırıcılık olayının içine düştü. Yeşim böyle bir insan değildir, eşinden dolayı mağdur oldu. Onun orada çıkması çok zor. Kızımın velayetini almak istiyorum, kızım oraya gönderemem" dedi.