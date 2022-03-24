Yeşim Erbil kimdir? Yeşim Erbil kaç yaşında?

Yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in, profesör kardeşi Yeşim Erbil, Yasemin Özçelik tarafından hazırlanan YouTube programında bomba açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Erbil'in abisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili anısı ise çok konuşulacak cinsten. Peki, Yeşim Erbil kaç yaşında? Yeşim Erbil kimdir?

YEŞİM ERBİL KİMDİR?

Yeşim Erbil görevini icra etmekte olan bir doktor. Babası rahmetli Sadettin Erbil, abisi de Mehmet Ali Erbil olan Prof. Dr. Yeşim, 1963 yılında İstanbul'da doğdu.

Eğitim Durumu;

• 1977 – 1980 Şişli Terakki Lisesi

• 1981 – 1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

• 1987 – 1992 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık eğitimi

İş Deneyimi;

• 1992 – 1999: Genel Cerrahi Uzmanı – İstanbul Tıp Fakültesi

• 1999 – 2005: Genel Cerrahi Doçenti – İstanbul Tıp Fakültesi

• 2005 – 2016: Genel Cerrahi Profesörü – İstanbul Tıp Fakültesi

• 2016 – Özel muayenehane

Ek Görevler;

• 2012 – 2016 Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı

• 2014 – 2016 Tıpta Uzmanlık Kurulu Genel Cerrahi Müfredat Komisyonu Başkanlığı

Akademik Yayınlar ve Faaliyetler;

• Prof. Dr. Yeşim Erbil'in 700'ün üzerinde bilimsel çalışması mevcuttur. Bunların 6'si kitap editörlüğü, 45'i üzerinde kitap bölümü yazarlığı ve 130'u uluslararası bilimsel makaledir.

• 130 uluslararası makale 4800 kez referans olarak kullanılmıştır.

• Endokrin Cerrahisi ile ilgili 55 adet DVD eğitim projesi,

• 2000-2015 yılları arasında, 26 adet internet üzerinden canlı ameliyat yayınının (web cast) gerçekleştirilmesi

• 2007 yılında "Gamma probe ile eksizyon yönteminin" dünyada ilk kez "ikincil girişim boyun bölgesi cerrahisinde" uygulanmasın gerçekleştirilmesi.

• 1997 yılında, tiroid kanseri metastazlarının tanısında "Tg-wash out" yönteminin ülkemizde ilk kez kullanılması ve yaygınlaştırılması.

• Bahsi geçen çalışmalar nedeni ile 2012 yılında İstanbul "Tabip Odası Bilim Ödülü" nün verilmesi.

• "Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurslarının" 13 yıldır düzenlenmesi.

Mesleki İlgi Alanları;

20 yıldır Endokrin Cerrahisi ile ilgili çalışmaktadır.

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