Yeşilyurt deprem şiddeti kaç? Malatya Yeşilyurt'ta bina yıkıldı mı, ölen var mı?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüzeye yakın sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Peki, Yeşilyurt'ta bina yıkıldı mı, ölen var mı? Yeşilyurt deprem şiddeti kaç?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Yeşilyurt deprem şiddeti kaç? Yeşilyurt'ta bina yıkıldı mı, ölen var mı?

YEŞİLYURT DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Dün 4.4 ile sallanan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem daha gerçekleşti. Saat 20.48'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

YEŞİLYURT'TA BİNA YIKILDI MI, ÖLEN VAR MI?

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünü İkice-Yeşilyurt olarak duyururken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yüzeye yakın sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada, "Şiddetli bir şekilde hissettik. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok." dedi.