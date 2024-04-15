Yeşillikler artık çöpe gitmeyecek! Bu şekilde saklarsanız haftalar boyunca bozulmayacak, çürümeyecek... İşte o yöntem!

Yeşillikleri hafif nemli bir halde iken düzgün bir şekilde yerleştirin ve üzerlerine bir kat daha kağıt havlu sererek, yeşilliklerin iki kat kağıt havlu arasında olduğundan emin olun. Bu şekilde, nem oranı dengelenir ve yeşillikleriniz daha uzun süre taze kalır.