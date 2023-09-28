Yeşillik alana uçan otomobil defalarca takla attı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yeşillik alana uçan otomobil defalarca takla atarak durabildi. Sedye ile yaklaşık 200 metre taşınan sürücü ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Kaza, Paşadağ Mahallesi Ortadadil Yolunda medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağıya inen H.S. idaresindeki 41 ADH 566 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırma çarpan otomobil yeşillik alana uçtu. Otomobil yaklaşık 15 metre takla attıktan sonra durabildi. H.S. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sedye ile yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ambulansa taşındı. Yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Otomobili bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.