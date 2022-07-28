İstanbul'un meşhur semt pazarları, eğlenceli esnafı ve hareketli atmosferi ile vatandaşların uğrak noktasıdır. İstanbul'da popüler olan Yeşilköy Pazarı nerede ve hangi gün olduğu merak ediliyor. İstanbul'un en eski pazarlarından biri olan Tarihi Yeşilköy Pazarına nasıl gidilir haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. Yeşilköy Pazarı hangi gün? Yeşilköy Pazarı nerede? Yeşilköy Pazarına nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir…

YEŞİLKÖY PAZARI HANGİ GÜN?

Yeşilköy Pazarı hafta içi her gün Çarşamba günü kuruluyor. İstanbulluların vazgeçilmezi olan sosyete pazarı, Yeşilköy Pazarı şık kıyafetlerin bulunduğu farklı ayakkabı ve takıların olduğu ünlü bir pazardır.

YEŞİLKÖY PAZARI NEREDE?

Yeşilköy Pazarı, Bakırköy üzerinden ulaşım sağlanabilir.

YEŞİLKÖY PAZARINA NASIL GİDİLİR?

Yeşilköy Pazarına, Bakırköy üzerinden otobüs ve minibüsler ile ulaşım sağlanabilir.