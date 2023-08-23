Yeşilhisar'daki Soğanlı Vadisi Kapadokya'nın Girişi Kapısı Olarak Nitelendiriliyor

Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi, turizme kazandırılarak Kapadokya'nın girişi kapısı olarak nitelendiriliyor. Vadide havalanan sıcak hava balonlarının sayısı artarken binlerce turist bölgeye akın ediyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bölgenin turizmin yeni gözdesi olduğunu belirtti.

Kapadokya'nın giriş kapısında eşsiz görüntüler

Turizmin yeni gözdesi, Soğanlı Vadisi

KAYSERİ - "Kapadokya'nın girişi kapısı" olarak nitelendirilen Yeşilhişar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde çekilen görüntüler, kartpostalları aratmadı.

Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi, yapılan çalışmalar ile turizme kazandırıldı. "Kapadokya'nın girişi kapısı" olarak nitelendirilen vadide havalanan sıcak hava balonlarının sayısı her geçen gün artarken, binlerce turistte bölgeye akın ediyor. Bölgede çekilen eşsiz manzaraları sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bölgenin turizmin yeni gözdesi olduğunu söyleyerek, "Altınızda koca bir vadi boyunca uzanan muhteşem coğrafyasıyla kadim tarihi dokusu, üstünüzde sabahın ilk ışıklarına uyanan güneşle gökyüzünün randevusu. "Önümüzdeki yaz Soğanlı Vadisi bambaşka olacak" demiştik. Semada balonları, sathında peribacalarıyla, turizmin yeni gözdesi, Soğanlı Vadisi. Görmeyen kalmayacak" dedi.