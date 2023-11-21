Yeşilçam oyuncusu Leyla Somer, köpeklere torpil atan çocuğa tokat attı

Yeşilçam oyuncusu Leyla Somer, sokak köpeğine torpil atan çocuğa tokat attı. O anlar mahalle sakini tarafından kayda alındı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Leyla Somer köpeklere torpil atan çocuklara tokat attı. O anlar saniye saniye kayda alındı.

MAHALLELİYLE GERGİNLİK YAŞANDI

İstanbul Esenyurt'ta oturan Yeşilçam'ın eski yıldızlarından Leyla Somer evinin önüne sokak hayvanları için bir barınak yaptı. İddiaya göre mahalle sakinleri bu durumdan rahatsız oldu ve Somer'den barınağı kaldırmasını istedi.

TORPİLE SİNİRLENİP TOKAT ATTI

Belli süre sonra çocuklar Leyla Somer'in baktığı köpeklere torpil attı. Leyla Somer torpil atıldığını duyunca öfkelenip çocukların yanına gitti. Çok sinirlenen Somer köpeklere torpil atan çocuklara önce bağırdı sonra birkaç defa tokat attı. O anları başka bir mahalle sakini kayda aldı.