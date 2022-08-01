Yeşilçam oyuncularından Emel Aydan kimdir, nereli? Emel Aydan filmleri!

Yetişkin filmlerinin ünlü ismi Emel Aydan, İstanbul'da doğdu. Babası ise ünlü tiyatro oyuncusu Hüseyin Kaşif olarak bilinir. Dönemin parlayan yıldızı Emel Aydan filmleri, son hali, babası ve daha fazlası haberimizde…

EMEL AYDAN KİMDİR?

Oyuncu Aydan, 1951'de İstanbul'da Erdoğan Kaşif adıyla dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 20 yetişkin filminde oynayan Emel Aydan, İsviçre'de striptizci olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra 1970'li yılların ortalarında birçok cinsel içerikli filmde yer aldı. Ayrıca şarkıcılık da yaptı.

''LÜKÜS HAYAT''TA YER ALDI

Oynadığı ilk film, ''Hızlım Benimdir'' olan Emel Aydan'ın babası bir zamanlar tiyatrolarda görev alan Hüseyin Kaşif'tir. ''Kader Bu'' adlı drama, Halit Akçatepe'nin ''Lüküs Hayat'' adlı müzikal filminde oynadı. 1975 ile 1979 arasında aktif oyunculuk yapan isim, 12 Eylül Darbesi ile birlikte yetişkin filmlerini sonlandırdı ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı.

Hüseyin Kaşif