Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Ödüllü Yeşilçam Yönetmeni ve senarist Yılmaz Atadeniz tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçılarının ve sevenlerinin katıldığı törende cenaze namazı sonrası Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Ödüllü Yönetmen ve senarist Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü öğrenilen Atadeniz için Beşiktaş'taki Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye kızı Işık Atadeniz ile torunları Yılmaz ve Atarbek Atadeniz'in yanı sıra ünlü oyuncular Halil Ergün ve Nuri Alço, ünlü yönetmen Serdar Gökhan ve Murat Uygun ile seçmeleri katıldı. Eşi Armağan Atadeniz'in ise rahatsız olması nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Öğle namazına müteakip namazı kılınan Atadeniz, cenaze aracına konulduktan sonra Sarıyer'deki Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Maalesef sayımız çok azaldı"

Ünlü oyuncu Nuri Alço, "Yılmaz ağabey, Türk sinemasına çok büyük emeği geçen, türk sinemasının bu kadar yıl yanında olarak bırakmayan senarist, yapımcı ve türk sinemasını bugünlere getirenlerden birisidir. Allah toprağını bol etsin, geride kalanlara uzun ömürler versin. Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Bu aylar hep döküm ayları oluyor. Maalesef sayımız çok azaldı. O yüzden Allah geride kalanlara uzun ömürler versin.

"Tüm içtenliğiyle bizlere sırt vererek destek olan insanlarsan birisidir"

Ünlü oyuncu Halil Ergün, "Yeşilçam'ın muhteşem macerasının ve Cumhuriyet Türkiye'sinin tek başına kendi iradesiyle iyi işler yapmış olan, Yeşilçam'ın en önemli kahramanlarından biriydi. Biz ondan sonra geldik. Tüm içtenliğiyle bizlere sırt vererek destek olan insanlarsan birisidir. Çok değerli bir insanı gönderiyoruz. Işıklar içinde ve nurlar içinde yatsın" diye konuştu.