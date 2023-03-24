Yeşilburun - Esvatini ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Yeşilburun - Esvatini maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yeşilburun - Esvatini maçı oldu. Peki, Yeşilburun - Esvatini ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Yeşilburun - Esvatini maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Yeşilburun - Esvatini maçı ne zaman başlayacak? Yeşilburun - Esvatini maçının özeti nerede yayınlanır? Yeşilburun - Esvatini maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Yeşilburun - Esvatini maçı olacak. Peki, Yeşilburun - Esvatini ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Yeşilburun - Esvatini maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Yeşilburun - Esvatini Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Praia'da, Estádio Nacional de Cabo Verde Stadyumu'nda oynanacak.