Yeşilburun - Esvatini ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Yeşilburun - Esvatini maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yeşilburun - Esvatini maçı oldu. Peki, Yeşilburun - Esvatini ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Yeşilburun - Esvatini maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Yeşilburun - Esvatini maçı ne zaman başlayacak? Yeşilburun - Esvatini maçının özeti nerede yayınlanır? Yeşilburun - Esvatini maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...