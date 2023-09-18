Yeşilburç Köyü ile ODTÜ Kavşağı Arasına Bisiklet Yolu Projesi İmzalandı

Yeşilburç Köyü ile ODTÜ Kavşağı arasına yapılacak olan Yeşilburç Bisiklet Yolu Projesi yapımı için Niğde Valiliği ile Niğde Belediyesi arasında protokol imzalama programı düzenlendi.

Protokole, Vali Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir imza atarken, programda İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Ali Nebol'de hazır bulundu. ODTÜ Kavşağından başlayıp Yeşilburç Köyü girişine kadar olan 2 bin 200 metrelik güzergahı kapsayan proje, Niğde Belediyesi ve Niğde İl Özel İdaresi eliyle uygulanacak. Yapılacak projede bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil bant uygulaması, açık hava spor aletleri, bisiklet parkları ve dinlenme bankları yer alacak olup, 2 bin 200 metrelik proje güzergahının tamamında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinden faydalanılacak. Protokol imza programında bir konuşma yapan Vali Cahit Çelik, hareketli yaşam tarzına vurgu yaparak, "Yeşilburç Köyümüze belediye ile ortak bir bisiklet yolu yapıyoruz. Yaklaşık 1600 metresi belediye sınırlarından kalan kısmı da bize. Bununla beraber aynı zamanda yolun aydınlatması, açık hava spor aletlerinin olduğu dinlenme alanları, bisiklet parkı da yapacağız. Niyetimiz özellikle Niğde merkezi çevresi ile bütünleştirmek. Yeşilburç Köyü tarihi ve doğal güzellikleri olan bir köyümüz. Şehrimizi bu anlamda gençlerimizin daha hareketli şekilde aktivite yapacakları bir şehir haline getirebiliriz ve Niğdemiz daha çevre ve doğa dostu bir şehir haline gelmiş olur" diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; "Özellikle turizm ve spor konusunda Niğdemiz çok şanslı bir dönem yaşıyor. Yeşilburç Köyü turizm köyü olacak bu istikamette protokol imzaladık. Hem şehrimize çok yakın hem doğası hem tarihi ile gerçekten kıymetli bir köyümüz oranın tarihi dokusunu bozmadan bu işler yapılıyor. Bor'dan Yeşilburç'a kadar kesintisiz bir bisiklet yolu olmuş olacak" diye konuştu. - NİĞDE