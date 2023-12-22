Ahmet Zorlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu tutuklandı mı ve neden tutukladığı gündeme gelirken Ahmet Zorlu'nun biyografisi araştırılıyor. Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu kimdir? Ahmet Zorlu kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

AHMET ZORLU KİMDİR?

Ahmet Zorlu, Yeşilay Kilis Şube Başkanıdır. Bununla beraber Yeşilay'ın Kilis Şube Başkanı Zorlu, aracında uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ahmet Zorlu, suçlamaları reddederek "araç kiralıktı" iddiasında bulundu.