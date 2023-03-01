Yeşilay'ın kurulduğu hafta, Yeşilay haftası olarak kutlanmakta ve çeşitli etkinliklerle sağlıklı yaşam konuları aktartılmaktadır. Peki, Yeşilay ne zaman kuruldu? Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay Haftası etkinlikleri nelerdir?

Alkollü içkilerin, sigaranın ,alkolün uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatıldığı Yeşilay Haftası, Yeşilay'ın kurulduğu haftanın yıl dönümlerinden kutlanmaktadır. İşte Yeşilay Haftası etkinlikleri ve Yeşilay Haftası kuruluş tarihi! Yeşilay Haftası ne zaman?

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN?

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart'ın ilk haftası, 1-7 Mart'ta kutlanan haftadır.

Yeşilay 100 yaşında, nice sağlıklı nesillere!

Alkolle mücadele amacıyla 100 yıl önce, 5 Mart 1920 yılında Hilal-i Ahdar adıyla kurulan; ilerleyen zamanlarda bu mücadele alanına sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığını ekleyen Yeşilay, asırlık geçmişinden güç alarak toplum sağlığı için sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor. Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası'nı vesile kılarak toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyor.

Bu yıl 100. yılını kutlayan Yeşilay "Nice sağlıklı nesillere!" konseptiyle yüzbinlerce gönüllüsünü de harekete geçirerek Türkiye'nin dört bir yanında yapılan kutlamalar ve etkinliklerle herkesi hem bilgilendirecek hem de doyasıya eğlendirecek.

YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart'ın ilk haftası, 1-7 Mart'ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası'nda alkollü içkilerin, sigaranın, alkolun uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır.

YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Yeşilay, 4-5-6-7 Mart tarihlerinde Üsküdar Meydanı'nda kurulacak "Yeşilay Dünyası" etkinlik çadırında atölyeler, söyleşiler, sergiler, bilgilendirme stantları ve daha birçok etkinliklere sizleri de bekliyor.

4 Mart Çarşamba

10.00 – 18.00 Bilgilendirme Stantları

10.00 – 18.00 Yeşil Sahne Söyleşileri

10.00 – 18.00 Karikatür Sergisi

10.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri

10.00 – 18.00 Sanal Gerçeklik Deneyim Alanı

12.00 – 18.00 Cam Atölyesi

12.00 – 18.00 Origami Atölyesi

12.00 – 18.00 Maker Atölyesi

12.00 – 18.00 Mavi Kırlangıç Karikatür Atölyesi

13.00 – 18.00 Ödüllü Bilgi Yarışması

13.00 – 18.00 Yeşilay Ritim Grubu Gösterileri

5 Mart Perşembe

10.00 – 18.00 Bilgilendirme Stantları

10.00 – 18.00 Yeşil Sahne Söyleşileri

10.00 – 18.00 Karikatür Sergisi

10.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri

10.00 – 18.00 Sanal Gerçeklik Deneyim Alanı

12.00 – 18.00 Cam Atölyesi

12.00 – 18.00 Origami Atölyesi

12.00 – 18.00 Maker Atölyesi

12.00 – 18.00 Mavi Kırlangıç Karikatür Atölyesi

13.00 – 18.00 Ödüllü Bilgi Yarışması

13.00 – 18.00 Yeşilay Ritim Grubu Gösterileri

17.00 – 17.30 Doğum Günü Pasta Kesimi

6 Mart Cuma

10.00 – 18.00 Bilgilendirme Stantları

10.00 – 18.00 Yeşil Sahne Söyleşileri

10.00 – 18.00 Karikatür Sergisi

10.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri

10.00 – 18.00 Sanal Gerçeklik Deneyim Alanı

12.00 – 18.00 Cam Atölyesi

12.00 – 18.00 Origami Atölyesi

12.00 – 18.00 Maker Atölyesi

12.00 – 18.00 Mavi Kırlangıç Karikatür Atölyesi

13.00 – 18.00 Ödüllü Bilgi Yarışması

13.00 – 18.00 Yeşilay Ritim Grubu Gösterileri

7 Mart Cumartesi

10.00 – 18.00 Bilgilendirme Stantları

10.00 – 18.00 Yeşil Sahne Söyleşileri

10.00 – 18.00 Karikatür Sergisi

10.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri

10.00 – 18.00 Sanal Gerçeklik Deneyim Alanı

12.00 – 18.00 Cam Atölyesi

12.00 – 18.00 Origami Atölyesi

12.00 – 18.00 Maker Atölyesi

12.00 – 18.00 Mavi Kırlangıç Karikatür Atölyesi

13.00 – 18.00 Ödüllü Bilgi Yarışması

13.00 – 18.00 Yeşilay Ritim Grubu Gösterileri

YEŞİLAY NEDİR?

Yeşilay 5 Mart 1920'de, İstanbul'da psikiyatrist Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kuruldu.

Yeşilay, 1920'de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul Limanı'na gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi gençlerimize bedava dağıtıp onları zehirlemesine, işgale karşı direnişi kırarak özgürlüklerini ve onurlarını ellerinden almak istemelerine karşı alkollü içkilerle mücadele amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Padişahın izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu 1 – 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.

"Hilal-i Ahdar" ismi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "kamuya yararlı dernek statüsü" verilmiştir.

Yeşilay'ın ilk kuruluş amacı alkol bağımlılığıydı. Zamanla sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olmak üzere 5 alan Yeşilay çalışma alanı oldu.

Yeşilay okullarda eğitim programları ve etkinlikleriyle yer alıyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile Yeşilay Türkiye'deki tüm okullarda yaş gruplarına uygun olarak bağımlılık bilgilendirme eğitimleri veriyor. Benim Kulübüm Yeşilay projesiyle, okullardaki Yeşilay kulüplerini canlandırıyor, öğrencilerle birlikte duvar boyama etkinlikleri yapıyor, okul panoları hazırlıyor. Okullara broşür, afiş gönderiyor. Öğrencilere yönelik Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışması düzenliyor.

Yeşilay'ın Vizyonu

Kuruluşunun ikinci yüzyılına girerken bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynayan bir Yeşilay.

Yeşilay'ın Misyonu

Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Yeşilay'a gönüllü olmak için yesilay.org.tr web sitesinde yer alan Gönüllü Formunu doldurabilirsiniz. Gönüllülerimize sürekli bilgilendirme yapmaktayız. Gönüllülerimiz etkinliklerimizde, seminerlerimizde, çeşitli aktivitelerde görev alarak katılabilirler.

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