Yeşil Vadi'nin Kızı yayınlanacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv'nin yeni dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı hangi gün başlayacak merak konusu oldu. Peki, Yeşil Vadinin Kızı saat kaçta, hangi kanalda, konusu ne? Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı kaç bölüm? İşte detaylar…

Başrolünde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadinin Kızı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Sosyal medyada gündem olan fragman sonrasında dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Yeşil Vadinin Kızı saat kaçta, hangi kanalda, konusu ne? Yeşil Vadinin Kızı ne zaman çekildi? Yeşil Vadinin Kızı kaç bölüm? Detaylar haberimizde…

YEŞİL VADİNİN KIZI SAAT KAÇTA?

Yeşil Vadinin Kızı dizisi Show Tv ekranlarında hafta içi her gün saat 20.00'de ekranlara gelecek.

YEŞİL VADİNİN KIZI HANGİ KANALDA?

Yeşil Vadinin Kızı adlı dizi, Show TV kanalında hafta içi her gün saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

YEŞİL VADİNİN KIZI KONUSU NE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrolünde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Show Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Yeşil Vadinin Kızı çok yakında seyircisiyle buluşacak.

Yeşil Vadi'nin Kızı; Melissa Çelik (Beren Gökyıldız) isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda eziyet gördükten sonra sokaklarda kalan Melissa'nın, kendine bir ev ve bir aile arama çabası gösteriliyor.