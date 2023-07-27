Yeşil Vadinin Kızı oyuncuları kimler? Yeşil Vadinin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var?
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Yeni bir dizi olan Yeşil Vadi'nin Kızı oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin günlük yaz dizisi olacağı planlanıyor. Peki, Yeşil Vadinin Kızı oyuncuları kimler? Yeşil Vadinin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var?
Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi oyuncuları kimdir? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Yeşil Vadi'nin Kızı oyuncu kadrosundaki isimler merak konusu oldu. İşte detaylar…
YEŞİL VADİNİN KIZI OYUNCULARI KİMLER, OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Sevilen dizinin oyuncu kadrosu netleşti. İşte o isimler:
Beren Gökyıldız
(Melissa)
Sezin Bozacı
(Mahinur)
Onur Dikmen
(Metin)
Turan Günay
(Cüneyt)
Lale Ertiş Gençtürk
(Reyhan)
Özgür Özberk
(Orhan)
Hande Arısoy
(Azra)
Ece Gürer
(Öykü)
G.Ece Ercan
(Besime)
Ezgi Ulusoy
(Yeşim Öğretmen)
Aslı Saçar
(Begüm Hala)