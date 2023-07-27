Ekranların yeni başlayan günlük dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi nerede çekilmektedir? Yeşil Vadi'nin Kızı hangi il ve ilçede çekiliyor? Yeşil Vadi'nin Kızı dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi hangi köyde çekiliyor? İşte detaylar...

Yeşil Vadi'nin Kızı, Yeşil Yapım ve Hacıyatmaz imzalı, ilk bölümü 3 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan başrolünde Beren Gökyıldız'ın olduğu dram türündeki günlük yayımlanan Türk televizyon dizisidir. Yeşil Vadi'nin Kızı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yeşil Vadi'nin Kızı dizi çekimleri nerede yapıldı?

YEŞİL VADİ'NİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin Şile'nin Karakiraz Köyü'nde çekildiği biliniyor.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI KONUSU NE?

Başrolünde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Show Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Yeşil Vadinin Kızı çok yakında seyircisiyle buluşacak.

Yeşil Vadi'nin Kızı; Melissa Çelik (Beren Gökyıldız) isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda eziyet gördükten sonra sokaklarda kalan Melissa'nın, kendine bir ev ve bir aile arama çabası gösteriliyor.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Beren Gökyıldız - Melissa Çelik

Sezin Bozacı

Onur Dikmen

Turan Günay

Özgür Özberk

Lale Ertiş Gençtürk

Hande Arısoy

Ece Gürer

Ece Ercan

Ezgi Ulusoy

Sezi Süer

Ali Şenöy

Burak Güneş

Beril Özcan

Engin Alpateş

Hasan Ballıktaş

Ali Oğuz Şenol

Sait Seçkin

Mert Aydoğdu

Deniz İrem Merkoç

Çağla Acar

Aslı Saçar

Masal Aksel

Berk Yıldırım

Berfin Alarçin

Sahranur Aslan

Dila Uluca