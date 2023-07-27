Yeşil Vadi'nin Kızı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yeşil Vadi'nin Kızı dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Ekranların yeni başlayan günlük dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi nerede çekilmektedir? Yeşil Vadi'nin Kızı hangi il ve ilçede çekiliyor? Yeşil Vadi'nin Kızı dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi hangi köyde çekiliyor? İşte detaylar...
Yeşil Vadi'nin Kızı, Yeşil Yapım ve Hacıyatmaz imzalı, ilk bölümü 3 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan başrolünde Beren Gökyıldız'ın olduğu dram türündeki günlük yayımlanan Türk televizyon dizisidir. Yeşil Vadi'nin Kızı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yeşil Vadi'nin Kızı dizi çekimleri nerede yapıldı?
Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin Şile'nin Karakiraz Köyü'nde çekildiği biliniyor.
Başrolünde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Show Tv ekranlarında yayınlanacak dizinin fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Yeşil Vadinin Kızı çok yakında seyircisiyle buluşacak.
Yeşil Vadi'nin Kızı; Melissa Çelik (Beren Gökyıldız) isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda eziyet gördükten sonra sokaklarda kalan Melissa'nın, kendine bir ev ve bir aile arama çabası gösteriliyor.
Beren Gökyıldız - Melissa Çelik
Sezin Bozacı
Onur Dikmen
Turan Günay
Özgür Özberk
Lale Ertiş Gençtürk
Hande Arısoy
Ece Gürer
Ece Ercan
Ezgi Ulusoy
Sezi Süer
Ali Şenöy
Burak Güneş
Beril Özcan
Engin Alpateş
Hasan Ballıktaş
Ali Oğuz Şenol
Sait Seçkin
Mert Aydoğdu
Deniz İrem Merkoç
Çağla Acar
Aslı Saçar
Masal Aksel
Berk Yıldırım
Berfin Alarçin
Sahranur Aslan
Dila Uluca