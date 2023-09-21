Son zamanlarda izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 'Yeşil Vadi'nin Kızı' dizisinin final tarihi merak ediliyor. Dizinin ne zaman final yapacağı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Yeşil Vadi'nin Kızı final ne zaman? Yeşil Vadi'nin Kızı final mi? İşte detaylar...

Yeşil Vadi'nin Kızı Show Tv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Yeşil Vadi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yeşil Vadi final yapacağı yönünde iddialarla gündeme geldi. Yeşil Vadi dizisi final yapacak mı merak konusu oldu. Peki, Yeşil Vadi'nin Kızı final ne zaman? Yeşil Vadi'nin Kızı final mi? Detaylar haberimizde...

YEŞİL VADİ'NİN KIZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Mahinur ve Metin'e yük olduğunu düşünen Melissa, Fevzi'yi arar. Mahinur, Reyhan'ın kendisi için diktiği gelinliği görünce çok duygulanır. Metin, Öykü ile İstanbul'a gitmeye karar verirken, Defne yaptıklarına pişman olur. Nihayet Mahinur ve Cüneyt'in nikah günü gelir. Ancak çok güzel başlayan bu günün sonu herkesi derinden yaralar.